Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Защитники Панджшера заявили о разгроме группировки талибов в тысячу человек

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Группировка боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) численностью в тысячу человек накануне вечером была блокирована в северо-восточной части Панджшера, сообщил в соцсетях пресс-секретарь Фронта сопротивления, афганский журналист Фахим Дашти.

"В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировка была ликвидирована, взята в плен при бегстве и отступлении местным населением с помощью сил сопротивления", - утверждает он.

В миреВ Панджшере пообещали не прекращать борьбу против талибовВ Панджшере пообещали не прекращать борьбу против талибовЧитать подробнее

Дашти добавил, что в других частях долины обстановка находится под полным контролем бойцов фронта.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера с шести направлений более 20 тыс. боевиков.

Представители талибов пока не комментировали происходящее.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и их партнеров из Афганистана, к середине августа захватило почти все провинции страны, в том числе 15 августа и столицу государства Кабул. Неподконтрольной талибам осталась лишь одна провинция - Панджшер, где был создан Фронт национального сопротивления.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 05 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Панджшер

Новости по теме

Новости

Захарова заявила, что у Москвы нет четкого понимания о встрече G7 по Афганистану

Вертолет-дрон совершил тринадцатый успешный полет на Марсе

Источник усомнился в выводах МАГАТЭ по Северной Корее

Число заражений COVID-19 в мире превысило 220,2 млн

NASA подтвердило сбор планетарного грунта марсоходом Perseverance

NASA подтвердило сбор планетарного грунта марсоходом Perseverance

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 сентября

Военная операция в Йемене

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили ракеты и дроны йеменских хуситов

Генсек НАТО высказался против создания независимых вооруженных сил ЕС

Афганистан во власти талибов

Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием России и КНР

Главы МИД G7 проведут встречу по Афганистану с участием России и КНР

Axios узнал о намерении Трампа продать свой отель в Вашингтоне

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');