Защитники Панджшера заявили о разгроме группировки талибов в тысячу человек

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Группировка боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) численностью в тысячу человек накануне вечером была блокирована в северо-восточной части Панджшера, сообщил в соцсетях пресс-секретарь Фронта сопротивления, афганский журналист Фахим Дашти.

"В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировка была ликвидирована, взята в плен при бегстве и отступлении местным населением с помощью сил сопротивления", - утверждает он.

Дашти добавил, что в других частях долины обстановка находится под полным контролем бойцов фронта.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера с шести направлений более 20 тыс. боевиков.

Представители талибов пока не комментировали происходящее.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и их партнеров из Афганистана, к середине августа захватило почти все провинции страны, в том числе 15 августа и столицу государства Кабул. Неподконтрольной талибам осталась лишь одна провинция - Панджшер, где был создан Фронт национального сопротивления.