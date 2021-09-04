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В Панджшере пообещали не прекращать борьбу против талибов

В Панджшере пообещали не прекращать борьбу против талибов
Бойцы сопротивления "Талибану" (движение запрещено в РФ) в провинции Панджшер
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что противники движения "Талибан" (запрещено в России) не намерены складывать оружие.

"Мы никогда не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость", - приводит его слова телеканал Tolo News.

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Как он добавил, "сопротивление в Панджшере, которое твердо держалось до нынешнего дня, или наши сестры из сопротивления в Герате, которые заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз".

Tolo News напоминает, что в минувший четверг в Герате на западе страны женщины вышли на демонстрацию с требованием обеспечить женское представительство в будущем правительстве Афганистана.

Накануне как талибы, так и противостоящий им фронт заявляли об успешных боях в провинции Панджшер.

Провинция Панджшер, расположенная относительно недалеко от Кабула, имеет стратегическое значение, так как через нее проходят удобные перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны. Так, ущелье было одним из главных центром сопротивления советским войскам. А талибы во время пребывания у власти в 1990-х годах, так и не смогли захватить Панджшер.

В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует "Талибан". После бегства афганского президента Ашрафа Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Теперь Салех и лидер фронта Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления талибам.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 04 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Ахмад Масуд

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