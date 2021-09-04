В Панджшере пообещали не прекращать борьбу против талибов

Бойцы сопротивления "Талибану" (движение запрещено в РФ) в провинции Панджшер Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что противники движения "Талибан" (запрещено в России) не намерены складывать оружие.

"Мы никогда не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость", - приводит его слова телеканал Tolo News.

Как он добавил, "сопротивление в Панджшере, которое твердо держалось до нынешнего дня, или наши сестры из сопротивления в Герате, которые заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз".

Tolo News напоминает, что в минувший четверг в Герате на западе страны женщины вышли на демонстрацию с требованием обеспечить женское представительство в будущем правительстве Афганистана.

Накануне как талибы, так и противостоящий им фронт заявляли об успешных боях в провинции Панджшер.