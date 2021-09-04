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Талибы вновь отсрочили объявление нового правительства Афганистана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в России) вновь приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана, сообщает в субботу издание The Times of India.

"Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе", - заявил представитель талибов Забуилла Муджахид.

В свою очередь Халил Хаккани - член созданного "Талибаном" комитета, в задачу которого входит переговоры с различными группами афганского общества о создании нового правительства - указал, что "Талибан" мог бы сформировать правительство в одиночку, но "один "Талибан" не будет приемлем для мира". В результате, по его словам, талибы пытаются обеспечить присутствие всех групп и слоев афганского общества в будущем правительстве.

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Также он сказал, что в состав нового правительства войдут выразившие поддержку талибам экс-премьер Афганистана Гульбеддин Хекматияр и брат бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани.

Накануне стало известно, что "Талибан" решил обнародовать состав нового афганского правительства 4 сентября, а не как планировалось изначально - 3 сентября.

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