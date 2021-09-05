Боевики обстреляли позиции сирийских правительственных сил в Алеппо

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Сирии в округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксирован обстрел позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории.

"Боевики произвели минометный обстрел из района населенного пункта Телефф по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Согана. Среди военнослужащих вооруженных сил САР потерь нет", - заявил на брифинге в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Кроме того, отметил он, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"В провинции Идлиб зарегистрировано 10 обстрелов, в провинции Латакия - восемь обстрелов, в провинции Хама - четыре обстрела, в провинции Алеппо - два обстрела", - констатировал Кулить.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее сообщалось об обострении ситуации в сирийской провинции Деръа. В результате нападений боевиков четыре сирийских военнослужащих погибли, восемь пострадали.