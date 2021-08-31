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Четверо военных погибли в результате нападений террористов в Сирии

Восемь пострадали

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ситуация в сирийской провинции Деръа обострилась, в результате нападений боевиков четыре сирийских военнослужащих погибли, восемь пострадали, в провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела ранен один военный, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Существенно обострилась обстановка в районе Деръа Аль-Балад провинции Деръа. Нападениям подпольных ячеек террористов подвергся ряд государственных учреждений, а также подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка. Погибло четыре сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения", - сказал Кулить на брифинге во вторник.

Он добавил, что "в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина провинции Идлиб получил ранение один сирийский военнослужащий".

В ЦПВС добавили, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (из них по данным сирийской стороны - 20 обстрелов).

Сирия Деръа Идлиб

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