Боевики в сирийском городе Дераа сдали более 300 единиц оружия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии, которые ранее занимали территорию квартала Аль-Баляд, сдают оружие правительственным силам, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Гуляев.

"На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы", - сообщил Гуляев журналистам.

В начале сентября сообщалось, что боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского центра.

Сдача оружия является одним из условий амнистии участникам незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в Идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.

Безопасность мирных жителей города будет обеспечиваться полицией Сирии и российскими военными полицейскими.

В 2018 году боевики в этом районе сдали тяжелое вооружение сирийским властям. Большинство из них заявило о своем примирении с правительством республики. Однако полностью обстановку стабилизировать до последнего времени не удавалось. Отмечались столкновения между различными отрядами боевиков, нападения на органы власти, сотрудников служб безопасности и мирных жителей. В начале августа власти республики обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон за содействием в дальнейшем урегулировании конфликта и восстановлении порядка.

Город Дераа расположен на юго-западе Сирии и является административным центром одноименной провинции. Именно в этом городе в 2011 году начались антиправительственные выступления, перешедшие в итоге в войну правительственной армии Сирии с исламистскими боевиками.