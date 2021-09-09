Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Боевики в сирийском городе Дераа сдали более 300 единиц оружия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии, которые ранее занимали территорию квартала Аль-Баляд, сдают оружие правительственным силам, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Гуляев.

"На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы", - сообщил Гуляев журналистам.

В начале сентября сообщалось, что боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского центра.

Сдача оружия является одним из условий амнистии участникам незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в Идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.

Безопасность мирных жителей города будет обеспечиваться полицией Сирии и российскими военными полицейскими.

В 2018 году боевики в этом районе сдали тяжелое вооружение сирийским властям. Большинство из них заявило о своем примирении с правительством республики. Однако полностью обстановку стабилизировать до последнего времени не удавалось. Отмечались столкновения между различными отрядами боевиков, нападения на органы власти, сотрудников служб безопасности и мирных жителей. В начале августа власти республики обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон за содействием в дальнейшем урегулировании конфликта и восстановлении порядка.

Город Дераа расположен на юго-западе Сирии и является административным центром одноименной провинции. Именно в этом городе в 2011 году начались антиправительственные выступления, перешедшие в итоге в войну правительственной армии Сирии с исламистскими боевиками.

Сирия Дераа Александр Гуляев

Новости по теме

Новости

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества
Афганистан во власти талибов

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

Йеллен заявила, что средства у Минфина США могут закончиться уже в октябре

Россия перебросила в Белоруссию СУ-30СМ для создания центра совместной подготовки

Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ в связи с Украиной

Пандемия коронавируса

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: среда, 8 сентября

Более 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме в Индонезии

CNN сообщил о помощи США Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');