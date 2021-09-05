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Талибы убили представителя сил сопротивления афганского Панджшера

Талибы убили представителя сил сопротивления афганского Панджшера
Фото: Robert Nickelsberg/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти погиб в воскресенье вечером в Панджшере, сообщили "Интерфаксу" сразу несколько источников, близких к антиталибовскому ("Талибан", запрещено в РФ) движению.

Захваченный талибами Афганистан

По данным источников, Дашти был убит талибами в районе Даштак в Панджшерской долине. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

За последние дни талибы, несмотря на многочисленные потери, продолжали штурм долины с нескольких направлений. По сведениям Фронта национального сопротивления, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен.

В воскресенье радикалы предприняли очередной массированный штурм провинции с трех направлений. Обе стороны подтвердили, что ожесточенные боевые действия продолжаются в районе уезда Шотул, и населенных пунктов Анава, Руха и Париян. Обе стороны также сообщали о потерях.

Хроника 18 июля – 05 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Панджшер Афганистан Фахим Дашти Талибан

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