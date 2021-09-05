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Силы сопротивления в Панджшере заявили о ликвидации одного из командиров талибов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один из ключевых командиров движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мавлави Фасихуддин (более известный как Мавлави Махдум) был убит в ночь на понедельник в провинции Панджшер, сообщили представители Фронта национального сопротивления в Афганистане в твиттере.

Захваченный талибами Афганистан

"Мавлави Фасихуддин был убит вместе с шестью телохранителями в районе Пишгур провинции Панджшер", - говорится в тексте сообщения.

Талибы пока не комментировали данную информацию.

Ранее в воскресенье ряд источников, близких к антиталибовскому движению, сообщили "Интерфаксу" о гибели в Панджшере пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти. По данным источников, Дашти был убит талибами в районе Даштак в Панджшерской долине. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

За последние дни талибы, несмотря на многочисленные потери, продолжали штурм долины с нескольких направлений. По сведениям Фронта национального сопротивления, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен.

В воскресенье радикалы предприняли очередной массированный штурм провинции с трех направлений. Обе стороны подтвердили, что ожесточенные боевые действия продолжаются в районе уезда Шотул, и населенных пунктов Анава, Руха и Париян. Обе стороны также сообщали о потерях.

Хроника 18 июля – 05 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Панджшер Талибан

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