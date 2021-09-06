Талибы заявили, что ООН пообещала гуманитарную помощь для Афганистана

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс пообещал, что всемирная организация продолжит оказание гуманитарной помощи Афганистану, сообщил представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Сухейль Шахин.

"Делегация ООН пообещала продолжить гуманитарную помощь афганскому народу, заявила, что призовет к дальнейшей помощи Афганистану во время предстоящей встречи стран-доноров", - написал Шахин в твиттере.

Во время визита в Афганистан Гриффитс встретился с лидером политического крыла "Талибан" Абдул Гани Барадаром.

ООН планирует 13 сентября провести международную конференцию по оказанию помощи Афганистану. Генсек организации Антониу Гутерриш ранее охарактеризовал ситуацию в Афганистане как "надвигающуюся гуманитарную катастрофу".

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что гуманитарная авиаслужба ООН (UNHAS), которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновит полеты в Афганистан. По его словам, сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы как можно скорее активизировать гуманитарные операции и увеличить число рейсов в пункты назначения в Афганистане.