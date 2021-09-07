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В ООН предупредили, что жителям Афганистана грозит голод

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно необходимых товаров, сообщили во вторник в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН).

"Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро", - приводят французские СМИ слова представителя УКГВ ООН Йенса Лаерке.

В организации указали на необходимость собрать $600 млн для помощи населению Афганистана, столкнувшегося с угрозой голода.

Заявление Лаерке прозвучало в преддверии международной конференции по оказанию помощи Афганистану, которая намечена на 13 сентября.

Ранее эксперты отмечали, что Афганистан рискует столкнуться с очень серьезной нехваткой продовольствия. Это вызвано как нестабильностью в стране, так и низкими показателями урожая. В такой ситуации страна будет очень сильно зависеть от иностранной продовольственной помощи.

Хроника 18 июля – 07 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
ООН Афганистан

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