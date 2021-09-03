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В ООН пока не видят большого потока афганских беженцев в Иран и Пакистан

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Жители Афганистана пока что в небольших количествах покидают страну, перебираясь в Пакистан и Иран, сообщили в пятницу в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

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"На сегодняшний день мы не видим большого потока беженцев", - приводит издание The Daily Star слова представителя УВКБ Бабара Балуджа.

Однако конкретного числа тех, кто покидает Афганистан после захвата власти в стране движением "Талибан" (запрещено в России), он называть не стал. В то же время, по данным УВКБ, часть уехавших из Афганистана собираются просить убежище в других странах.

Ранее в УВКБ спрогнозировали бегство еще до полумиллиона жителей Афганистана из страны до конца 2021 года.

В свою очередь телеканал Sky news сообщал, что тысячи жителей Афганистана после прекращения эвакуации из аэропорта Кабула пытаются выбраться из страны по земле и скапливаются у пограничных переходов с Пакистаном и Ираном.

ООН Афганистан Иран Пакистан

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