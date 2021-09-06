Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Рукастый" танимбарский какаду, неуловимый австралийский лис Рэмбо и кофе, улучшающий структуру сердца

Фото: Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Умеренное потребление кофе снизило риск смерти от всех причин на 12 процентов. Также у любителей кофе, которые выпивали 0,5-3 чашки в день, на 17 процентов снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 21 процент — риск инсульта по сравнению с участниками, которые кофе не пили. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании и Венгрии, сравнив показатели смертности за 11 лет у людей, которые пили кофе и у людей, которые полностью отказались от него.

- Лис по прозвищу Рэмбо уже три года скрывается от австралийских специалистов по охране природы, которые пытаются очистить от завезенных хищников участок леса в штате Новый Южный Уэльс и выпустить здесь редких сумчатых и грызунов. Охотники потратили на безрезультатные поиски 465 часов. Ни дроны с тепловизорами, ни аэросъемка, ни специально обученные собаки не помогли загнать лиса. Зверь даже, кажется, научился обходить фотоловушки. По вине Рэмбо реинтродукция редких животных задерживается уже на 18 месяцев.

- Танимбарские какаду (или какаду Гоффина) в Индонезии изготовили три вида инструментов для извлечения семян из твердой оболочки. Толстый тупой клин позволяет расширить щель во внешнем слое, маленький острый "нож" – разрезать лежащую ниже тонкую оболочку, а "ложкой" птица извлекает кусочки семени. В среднем птицы использовали один инструмент восемь раз, а на один плод у них уходило восемь инструментов. По мнению орнитологов, это самый сложный пример использования инструментов среди всех видов, не имеющих рук.

- Археологи обнаружили в Хакасии неразграбленное женское погребение карасукской культуры эпохи бронзы (датировано X–VIII века до нашей эры). Кости сохранились плохо, но рядом с останками ученые нашли керамический сосуд и заупокойную пищу и многочисленные украшения, изготовленные в едином стиле из бронзы. Это две украшенные орнаментом пластины треугольной формы и по три с каждой стороны крупных височных кольца, бронзовый браслет, покрытый крупными жемчужинами на концах и шахматным орнаментом, бронзовые литые перстни, украшенные двумя крупными выпуклыми жемчужинами, литую бляху с выпуклыми жемчужинами, а также мелкие бронзовые пуговицы.

- У предрасположенности к тяжелому ковиду нашли этнические особенности. Китайские ученые нашли у своих соотечественников несколько генетических вариантов, связанных с тяжелым течением COVID-19. Подтвердилась связь тяжелого заболевания с некоторыми регуляторными генами приобретенного иммунитета и группой крови системы АВ0, а также впервые выявленным редким генетическим вариантом, специфичным для китайцев. До сих пор подобные работы велись в основном среди добровольцев европейского происхождения.

- Одной венерианской загадкой стало меньше – ученые определили природу странной долгоживущей структуры в облаках Венеры вблизи экватора планеты, названной "Гигантским темным облаком". Как выяснилось, свойства и структура облаков меняется из-за атмосферного фронта, связанного с волной Кельвина, которая наблюдается и в атмосфере Земли.

- Закон Гаусса помог ограничить число магнитных монополей на Земле – гипотетических объектов, которые можно назвать магнитной "версией" привычных электрических зарядов. Физики решили вычислить магнитный заряд всей Земли, применив закон Гаусса к данным со спутников, измерявших ее магнитное поле. В пределах статистической погрешности ученые не увидели вклада от магнитных монополей. На основе этих данных они установили верхнюю границу их числа на нашей планете.

- Музей Южной Австралии объявил победителей ежегодного фотоконкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year. В этом материале можно у видеть одни из самых интересных снимков.