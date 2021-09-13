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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Шнобелевская премия-2021, клад золотых медальонов в Ютландии и австралийская лопастная утка, которая научилась "ругаться" по-человечески

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Церемония вручения Шнобелевской премии в Гарвардском университете
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Рак легких у некурящих разделили на три подтипа по характеру мутаций. Рак легких считается болезнью курильщиков, но в 10–25 процентах случаев он возникает и у никогда не куривших людей. Понимание характера мутагенеза позволит использовать подходящие для этого подходы в лечении.

- Оставленная на 20 лет внутриматочная спираль вызвала у японки абсцесс. Она обратилась в больницу с жалобами на повышение температуры и потерю веса и боли в животе. Оказалось, что внутриматочная спираль была окружена очагами гнойного воспаления. Хирурги удалили абсцессы и вынули спираль, которая была покрыта налетом бурого цвета – как выяснилось, на контрацептиве выросла колония бактерий Actinomyces israelii. Пациентке назначили антибактериальные препараты внутривенно, а затем в таблетках. В среднем внутриматочные спирали нужно заменять раз в 3-5 лет.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Австралийская лопастная утка научилась человеческой брани. Самец вида Biziura lobata по имени Риппер, выращенный в неволе в 1980 годах, научился имитировать стук двери и фразу "you bloody fool" ("чертов дурак"), а второй – кряканье утки серой кряквы Anas superciliosa. Это первое доказательство, что какие-либо птицы кроме попугаев и воробьинообразных подражают человеческой речи и механическим звукам. По мнению ученых, необычные умения лопастных уток связаны с их крупным по меркам гусеобразных мозгом и более сильной, чем у других уток, привязанностью, возникающей между утятами и матерью – либо человеком, который ее заменяет.

- Датский археолог-любитель нашел в Ютландии крупный клад золотых медальонов возрастом 1500 лет. Клад был зарыт недалеко от маленького города Еллинг под длинным домом местного вождя в VI веке нашей эры. С помощью металлоискателя начинающий археолог обнаружил в декабре 2020 года 22 золотых медальона-брактеата. Их общая масса – 945 грамм. Медальоны украшены магическими символами, древними рунами, а также изображениями, среди которых бог Один и римский император Константин Великий. Это один из крупнейших кладов в датской истории, относящийся к германскому железному веку.

- Все больше российских команд включаются в гонку квантовых компьютеров. Сайт N+1 рассказал, к чему стремятся российские преследователи и как вообще дела у квантовых вычислителей.

- Американский журнал MIT Technology Review выяснил, что Джефф Безос и Юрий Мильнер (через благотворительный фонд, который он учредил со своей женой Юлией) и, возможно, другие крупные инвесторы основали компанию Altos Labs, которая будет заниматься изучением старения. Altos Labs – не первая компания, которая взялась за разработку технологии продления жизни. N+1 рассказал, на что сделали ставку богатейший человек на планете и его русский партнер и чего можно ждать от звездной команды нанятых ими ученых.

- 14 августа мимо Земли промчался небольшой астероид 2021 PJ1. В этой статье сайт N+1 собрал несколько наиболее удивительных портретов представителей малых тел Солнечной системы, созданных благодаря планетному радару.

- Церемония вручения Шнобелевской премии в этом году снова прошла онлайн. В этом материале можно узнать подробнее о лауреатах этого года, исследовавших вокализации кошек, бактерии на жвачках, следы коррупции в индексе массы тела политиков и другие увлекательные вещи.

N+1 дайджест

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