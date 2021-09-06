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Приговор о сбитом над Донбассом МН17 могут огласить в конце 2022 года

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суд в деле о сбитом "Боинге" рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" будет готов огласить приговор в конце 2022 года, сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.

В понедельник на заседании в судебном комплексе Схипхол, анонсируя повестку дня предстоящих слушаний, он сказал: "Обычно суду понадобится две недели, чтобы вынести свое решение, но в этом деле это невозможно. Поэтому решение не будет вынесено в июне 2022 года. Как долго это займет, пока неизвестно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, если не будет готово, то 17 ноября или же 15 декабря 2022 года".

По словам судьи, нынешний блок заседаний суд отведет родственникам, которые используют свое право говорить, а это более 90 человек, под это суд зарезервировал три недели.

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Стэйнхаус напомнил, что в Нидерландах право родственников выступать в судебных заседаниях существует с 2005 года. "Заявления такого рода помогают оценить последствия таких событий. Мы не только обсуждаем последствия события, но их (родных) видение событий", - пояснил он.

Судья также подчеркнул, что выступления родственников в суде будут "крайне эмоциональными, потому что они потеряли родных, во-вторых, потому, что МН17 был сбит". "Причина, по которой он был сбит, кто отдал приказ - тот факт, что на эти вопросы еще не ответили, поэтому их скорбь растет", - сказал Стэйнхаус.

Сбитый "Боинг"

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров были подданными Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук. По данным ССГ, речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. Согласно версии следователей, эта установка была передана ополченцам в Донбассе.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малайзийского лайнера.

Итоги эксперимента по моделированию катастрофы малайзийского "Боинга-777"

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Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференцииОсколки поражающих элементов, полученные в ходе эксперимента концерна "Алмаз-Антей"Фрагмент корпуса самолета, обстрелянного ракетой зенитного комплекса "Бук-М1"Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) во время презентации итогов экспериментаСоветник генерального конструктора ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Михаил Малышевский во время пресс-конференцииФрагмент обшивки экспериментального самолета, полученный в ходе натурного эксперимента концерна "Алмаз-Антей"
Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференции
МН17

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