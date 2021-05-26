Следствие по МН17 сосредоточилось на том, кто нажал на кнопку запуска ракеты

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Руководитель следственной группы в деле о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом рейсе МН17 Малайзийских авиалиний Дигна ван Бутзелар сообщила, что в настоящее время следствие работает над тем, чтобы установить тех, кто распорядился доставить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" на Украину и тех, кто непосредственно "нажал на кнопку".

"Расследование продолжается. Сейчас в центре внимания те, кто нажимал на кнопку, а также более высокое звено – кто был ответственен за то, что "Бук" был доставлен в Украину. Это очень сложное расследование. Это (расследование, в результате которого обвинения были выдвинуты Олегу Пулатову, Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому и Леониду Харченко), было достаточно сложным, но то, которое ведется сейчас, еще более сложное", - сказала ван Бутзелар агентству "Интерфакс-Украина" в среду. Свой комментарий она дала на военной авиабазе Хилзе-Рейе в рамках выездного судебного заседания, которое проводилось с целью осмотра реконструкции сбитого МН17.

Отвечая на вопрос, есть ли новые подозреваемые, ван Бутзелар сказала: "Я не могу говорить о подозреваемых. Когда мы будем готовы, мы об этом скажем. Сейчас же мы работаем".

Аналогично руководитель следственной группы ответила на вопрос, есть ли лица, в которых заинтересовано следствие: "Ответ тот же – мы расследуем, и пока идет следствие, мы не скажем о том, что представляет для нас интерес".

Говоря о временных рамках ведения следствия, ван Бутзелар заявила, что следствие будет продолжаться до тех пор, пока в деле будет прогресс.

"Мы работаем над этим до тех пор, пока мы достигаем прогресса. И мы все еще достигаем прогресса – маленькими шажками, но мы все-таки продвигаемся вперед. Конечно, может настать момент, когда мы должны будем остановиться, но мы продвигаемся. Да, у нас есть прогресс в расследовании", - заверила она.

Судебный процесс в деле о сбитом МН17 начался 9 марта 2020 года.

Крушение самолета в Донбассе

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года, в то время, когда там была активная фаза вооруженного конфликта. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров – подданные Нидерландов.

Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. 19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.