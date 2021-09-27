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Саакашвили сообщил, что взял билет на авиарейс до Тбилиси на 2 октября

Власти Грузии обещали арестовать Саакашвили

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вечером 2 октября, когда выборы в органы местного самоуправления будут завершены, прибудет в Тбилиси.

В соцсетях он обнародовал билет на свое имя на авиарейс на 2 октября Киев - Тбилиси.

"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - написал Саакашвили.

Ранее представители грузинских властей публично пообещали, что в случае прибытия Саакашвили в Грузию он будет арестован и препровожден в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден. В течение нескольких последних лет Саакашвили более десяти раз обещал вернуться на родину, но слова своего не сдержал.

Грузия Михаил Саакашвили

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