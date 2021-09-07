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Завод по производству "Спутника V" будет построен в Перу

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент Перу Педро Кастильо объявил, что его правительством достигнуто соглашение с Россией о строительстве в стране завода по производству российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Он, выступая по национальному телевидению, сообщил, что дополнительную информацию позднее предоставит министр здравоохранения.

В июле текущего года сообщалось, что власти Перу подписали соглашение о закупке 20 млн доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Перу является одной из стран Латинской Америки, которая больше всего пострадала от пандемии коронавируса. Особенно тяжело в период пандемии пришлось больницам, которые часто испытывали нехватку баллонов кислорода.

Хроника 09 января 2020 года – 07 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Перу коронавирус COVID-19 Педро Кастильо Спутник V

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