Власти Перу заключили соглашение о поставке 20 млн доз "Спутника V"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Перу подписали соглашение о закупке 20 млн доз российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", сообщил во вторник временный перуанский президент Франсиско Сагасти.

"Мы подписали контракт на 10 млн комплектов вакцины (каждая вакцина состоит из двух доз - ИФ), то есть, в общей сложности на 20 млн доз", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсетях и посвященном закупке российской вакцины.

"Благодаря этому еще 10 млн перуанцев будут полностью вакцинированы", - добавил Сагасти.

Перу является одной из стран Латинской Америки, которая больше всего пострадала от пандемии коронавируса. Особенно тяжело в период пандемии пришлось больницам, которые часто испытывали нехватку баллонов кислорода.

Согласно официальной информации, на данный момент около 10,9 млн человек в Перу получило одну дозу вакцины и около 4 млн получили обе дозы. До сих пор в стране использовались вакцины Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca.

За весь период пандемии в Перу было зарегистрировано более 2 млн случаев заражения коронавирусом и около 195 тыс. смертей от последствий заражения.