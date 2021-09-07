Луганские спасатели подняли из шахты тела девяти погибших горняков

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность тела девяти горняков, погибших в результате обрыва троса шахтной клети на предприятии "Красный партизан" в самопровозглашенной ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС ЛНР во вторник.

В результате обрыва троса клети пострадали 19 человек. Они госпитализированы в травматологическое отделение центральной горбольницы Свердловска.

ЧП на шахте "Красный партизан" произошло накануне вечером.