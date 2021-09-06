В результате обрыва каната клети на шахте в ЛНР погибли 9 человек

В момент обрыва в клети находились 25 человек

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Девять человек, по предварительным данным, погибли в результате обрыва каната транспортной клети на шахте "Красный партизан" в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Червонопартизанске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах ЛНР.

"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", - сообщил источник.

Он отметил, что всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. "Информации по остальным застигнутым в клети пока нет", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что В ЛНР на шахте оборвался канат кабины с горняками.