В Совфеде сочли, что РФ вряд ли автоматически признает правительство талибов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Автоматического признания Россией сформированного движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) правительства Афганистана, скорее всего, не будет, оно должно продемонстрировать, что готово идти по цивилизованному пути развития страны, заявил "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Автоматическое признание нового правительства вряд ли возможно. Оно должно на практике показать, насколько оно готово отстаивать свободы, осуществлять цивилизованное развитие страны", - сказал Джабаров "Интерфаксу", комментируя объявленный талибами состав правительства.

"Я думаю, что это не вопрос одного часа. Надо посмотреть на их действия", - отметил Джабаров.

Отвечая на вопрос об исключении талибов из списка террористов, Джабаров отметил, что "в данном вопросе нужна будет координация в рамках Совета Безопасности ООН". "Скорее всего, это должно быть согласованное решение", - добавил сенатор.

Представитель "Талибана" Вардак Альханафи ранее сообщил, что объявлен полный состав членов кабинета радикального движения, захватившего власть в Афганистане.

"Было целесообразным сначала объявить правительство, а затем провести церемонии", - написал Альханафи в твиттере.

По его словам, главой кабинета талибов назначен Мохаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - Мавлави Абдул Салам Ханафи.

Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуб, министра иностранных дел Амир Хан Моттаки. Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, мулла Хидаятулла Бадри - министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информации и культуры, сообщил Альханафи.