США намерены оценивать сформированное талибами правительство Афганистана по его действиям

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США заявил, что в Вашингтоне намерены дать оценку новому правительству Афганистана, сформированному движением "Талибан" (запрещено в РФ), основываясь не на его обещаниях, а на действиях.

"Мы понимаем, что талибы представили это как временный кабинет министров. Тем не менее, мы будем судить о "Талибане" по его действиям, а не по словам. Мы ясно дали понять, (...) что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства", - говорится в заявлении госдепа.

В нем также отмечается, что правительство "состоит исключительно из лиц, которые являются членами движения "Талибан" или их близкими соратниками, в нем нет ни одной женщины". Кроме того, как сообщил госдеп, в США "также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из этих лиц".

В заявлении говорится, что США будут добиваться от талибов выполнения обязательств по обеспечению безопасного выезда из страны иностранных граждан и афганцев.

"Мы также подтверждаем, что ждем от талибов обеспечения того, чтобы афганская земля не использовалась для угрозы каким-либо другим странам, и что они предоставят гуманитарный доступ в поддержку афганского народа", - следует из текста заявления.

Ранее во вторник представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана. Он сообщил на пресс-конференции, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар. Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны, министерство юстиции возглавит Абдул Хаким. Муджахид уточнил, что позднее будет объявлено о других назначения на министерские должности.

СМИ обратили внимание, что 33 человека, получивших высокие должности в правительстве Афганистана, сформированном талибами, находятся под санкциями СБ ООН. В частности, это касается главы правительства Мохаммада Хасана Ахунда и первого вице-премьера муллы Абдула Гани Барадара. Новый глава МВД Сиражуддин Хаккани разыскивается ФБР: за информацию, которая поможет его поимке, США предлагают $5 млн.