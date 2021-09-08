Белый дом запросил у Конгресса средства для пострадавших от урагана "Ида"

А также на расселение эвакуированных афганцев

Капитолий США. Архивное фото Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом запросил у Конгресса одобрение дополнительных средств в размере $24 млрд долларов на покрытие расходов, связанных с ураганом "Ида" и $6,4 млрд на переселение эвакуированных афганцев, передает ABC News.

Шаланда Янг, исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома, во вторник в своем блоге заявила, что Конгрессу потребуется больше времени для принятия этого решения. Она отметила, что работа по согласованию бюджета США на 2022 финансовый год продолжается. Как подчеркнуто в заявлении Янг, опубликованном на сайте Белого дома, "учитывая, что скоро наступит конец (текущего) финансового года, ясно, что Конгрессу нужно будет принять краткосрочную резолюцию" о продолжении финансирования государственных расходов.

Ранее США заявили, что найдут способы вывезти оставшихся американцев из Афганистана. Глава аппарата Белого дома Рон Клайн. Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул аэропорт Кабула 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.