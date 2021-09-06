США заявили, что найдут способы вывезти оставшихся американцев из Афганистана

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты найдут способы вывезти всех оставшихся в Афганистане американских граждан даже после завершения операции по эвакуации гражданских лиц, заявил в интервью телеканалу CNN глава аппарата Белого дома Рон Клайн.

"Мы считаем, что около 100 американцев все еще находятся в Афганистане (...) Мы надеемся, что в ближайшие дни катарцы смогут возобновить воздушное сообщение с Кабулом", - отметил Клайн.

Он указал, что американцы собираются найти способы вывезти тех, кто хочет уехать из Афганистана.

"Мы знаем, что у многих из них есть семьи, многие из них хотят остаться, но тех, кто хочет уехать, мы их вытащим", - заявил Клайн.

По словам Клайна, также продолжается работать над тем, чтобы попытаться вывезти из страны афганских союзников США и обладателей специальных иммиграционных виз.

"Мы поддерживаем тесную связь с нашими источниками и нашими контактами в Афганистане, чтобы попытаться вывезти этих обладателей специальных иммиграционных виз, вывезти их безопасно", - заявил он.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом.

Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул аэропорт Кабула 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Всего американцы эвакуировали около 124 тысяч человек из Афганистана, где около 6 тысяч - американцы. При этом военные США не успели вывезти из Афганистана всех гражданских лиц, которых планировали.

По данным The New York Times, около тысячи человек, в том числе десятки американцев и афганцев-обладателей виз США или других стран, не могут вылететь из афганского города Мазари-Шариф без разрешения движения "Талибан" (запрещено в РФ) уже более пяти дней.

Ранее член палаты представителей США Майкл Маккол, главный республиканец в комитете по иностранным делам сообщил, что шесть самолетов находились в международном аэропорту Мазари-Шариф на севере Афганистана "в течение последних нескольких дней", но не смогли улететь, потому что талибы мешают им это сделать.