Brent подорожала до $73,06 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в понедельник на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также на прогнозах о снижении запасов.

Спустя более чем две недели после урагана все еще не восстановлена работа добывающих мощностей, обеспечивающих почти половину производства нефти в американской части Мексиканского залива, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблемы, вызванные ураганом, привели к снижению запасов в США примерно на 30 млн баррелей, и сокращение может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что нефть станет лидером среди сырьевых товаров по темпами роста стоимости в четвертом квартале.

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,19%), до $73,06 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $1,47 (2,1%), до $72,92 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,16 (0,23%), до $69,88 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $1,58 (2,3%), до $69,72 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%.

"Более медленное, чем ожидалось, восстановление добычи, а также нефтеперерабатывающих мощностей в Мексиканском заливе после урагана "Ида" поддерживает цены на нефть, - сказал Bloomberg основатель Vamda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Тем не менее, баланс "бычьих" и "медвежьих" факторов для рынка не предполагает, что рост цен продолжится".

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 7 единиц - до 401.