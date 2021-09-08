Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Найден фермент, ответственный за тяжелое течение COVID-19 при диабете

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU -Ученые Мичиганского университета выяснили, почему диабет второго типа является одним из основных факторов риска развития тяжелой формы COVID-19, сообщается на международном портале медицинской информации Medical Xpress.

"Виновником, по-видимому, является фермент под названием SETDB2", - говорится в публикации.

Отмечается, что этот же фермент задействован в биохимических процессах, происходящих в длительно незаживающих ранах при диабете.

В РоссииГоликова заявила, что люди с диабетом в 10 раз чаще заражаются COVIDЧитать подробнее

Начав с "мышиной" модели коронавирусной инфекции, ученые обнаружили, что концентрация фермента SETDB2 была снижена в иммунных клетках (макрофагах), участвующих в воспалительной реакции. Позже они увидели то же самое в моноцитах-макрофагах в крови людей с диабетом и тяжелой формой COVID-19.

"По мере снижения SETDB2 воспаление усиливалось", - говорится в сообщении.

При этом предыдущие результаты лабораторных исследований показали, что интерферон цитокин, важный для противовирусного иммунитета, увеличивает концентрацию SETDB2 при заживлении ран.

В своем новом исследовании ученые обнаружили, что в сыворотке крови пациентов отделений интенсивной терапии с диабетом и тяжелой формой COVID-19 был снижен уровень бета-интерферона по сравнению с пациентами без диабета.

Чтобы проверить это, исследовательская группа ввела бета-интерферон инфицированным коронавирусом диабетическим мышам и увидела, что они смогли повысить уровень SETDB2 и снизить уровень воспалительных цитокинов.

"Наше исследование показывает, что, возможно, если мы сможем нацелить интерферон на пациентов с диабетом, особенно на ранних стадиях их инфекции, это действительно может иметь большое значение", - отмечает один из авторов исследования, доктор медицины У. Джеймс Мелвин.

коронавирус США

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: среда, 8 сентября

Более 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме в Индонезии

CNN сообщил о помощи США Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии

Пандемия коронавируса

ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин

ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин

Белый дом запросил у Конгресса средства для пострадавших от урагана "Ида"

Белый дом запросил у Конгресса средства для пострадавших от урагана "Ида"

Байден продлил на год действие указа о санкциях за вмешательство в выборы

Зеленский ввел санкции против подполковника РФ Кузнецова

Зеленский ввел санкции против подполковника РФ Кузнецова

Маск ответил на приглашение Рогозина посетить Россию

До 430 тыс. домохозяйств и учреждений остаются без света в Луизиане

До 430 тыс. домохозяйств и учреждений остаются без света в Луизиане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');