Найден фермент, ответственный за тяжелое течение COVID-19 при диабете

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU -Ученые Мичиганского университета выяснили, почему диабет второго типа является одним из основных факторов риска развития тяжелой формы COVID-19, сообщается на международном портале медицинской информации Medical Xpress.

"Виновником, по-видимому, является фермент под названием SETDB2", - говорится в публикации.

Отмечается, что этот же фермент задействован в биохимических процессах, происходящих в длительно незаживающих ранах при диабете.

Начав с "мышиной" модели коронавирусной инфекции, ученые обнаружили, что концентрация фермента SETDB2 была снижена в иммунных клетках (макрофагах), участвующих в воспалительной реакции. Позже они увидели то же самое в моноцитах-макрофагах в крови людей с диабетом и тяжелой формой COVID-19.

"По мере снижения SETDB2 воспаление усиливалось", - говорится в сообщении.

При этом предыдущие результаты лабораторных исследований показали, что интерферон цитокин, важный для противовирусного иммунитета, увеличивает концентрацию SETDB2 при заживлении ран.

В своем новом исследовании ученые обнаружили, что в сыворотке крови пациентов отделений интенсивной терапии с диабетом и тяжелой формой COVID-19 был снижен уровень бета-интерферона по сравнению с пациентами без диабета.

Чтобы проверить это, исследовательская группа ввела бета-интерферон инфицированным коронавирусом диабетическим мышам и увидела, что они смогли повысить уровень SETDB2 и снизить уровень воспалительных цитокинов.

"Наше исследование показывает, что, возможно, если мы сможем нацелить интерферон на пациентов с диабетом, особенно на ранних стадиях их инфекции, это действительно может иметь большое значение", - отмечает один из авторов исследования, доктор медицины У. Джеймс Мелвин.