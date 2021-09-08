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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Мексике из-за наводнения погибли 17 пациентов больницы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В результате вызванного наводнением нарушения электроснабжения и прекращения подачи кислорода в больнице в штате Идальго (Мексика) погибло по меньшей мере 17 пациентов с COVID-19, сообщили местные власти.

"На такой почетной работе есть как хорошие и очень хорошие дни, так и плохие, и очень плохие; сегодня один из последних," - написал в связи с этим в своем твиттере президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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Проливные дожди привели к резкому повышению уровня воды в местной реке, в результате больница оказалась затопленной.

Больницу затопило в считаные минуты, отключение электроэнергии привело к остановке аппаратов ИВЛ, сообщил журналистам гендиректор Мексиканского института социального обеспечения Мексики Зои Робледо.

Остальные 56 пациентов были переведены в другие больницы, отмечают СМИ.

Мексика

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