Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Геологическая служба США повысила мощность землетрясения в Мексике до магнитуды 7,4

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировала Геологическая служба США на юге Мексике.

Ранее служба сообщала, что магнитуда землетрясения равнялась 7,0.

Эпицентр толчка залегал на глубине 12,5 км примерно в 10 км от курортного города Акапулько на Тихоокеанском побережье. Данных о возможных разрушениях и пострадавших не поступало. Как сообщают местные СМИ, толчок заметно ощущался в столице страны Мехико, некоторые районы города остались без света.

Национальный центр США предупреждения о цунами не исключил возможность возникновения волны.

Мексика

Новости

Более 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме в Индонезии

CNN сообщил о помощи США Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии

Пандемия коронавируса

ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин

ВОЗ осудила богатые страны за накопление запасов вакцин

Белый дом запросил у Конгресса средства для пострадавших от урагана "Ида"

Белый дом запросил у Конгресса средства для пострадавших от урагана "Ида"

Байден продлил на год действие указа о санкциях за вмешательство в выборы

Зеленский ввел санкции против подполковника РФ Кузнецова

Зеленский ввел санкции против подполковника РФ Кузнецова

Маск ответил на приглашение Рогозина посетить Россию

До 430 тыс. домохозяйств и учреждений остаются без света в Луизиане

До 430 тыс. домохозяйств и учреждений остаются без света в Луизиане

Apple может представить новый iPhone 14 сентября

Apple может представить новый iPhone 14 сентября

Что произошло за день: вторник, 7 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');