Геологическая служба США повысила мощность землетрясения в Мексике до магнитуды 7,4

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировала Геологическая служба США на юге Мексике.

Ранее служба сообщала, что магнитуда землетрясения равнялась 7,0.

Эпицентр толчка залегал на глубине 12,5 км примерно в 10 км от курортного города Акапулько на Тихоокеанском побережье. Данных о возможных разрушениях и пострадавших не поступало. Как сообщают местные СМИ, толчок заметно ощущался в столице страны Мехико, некоторые районы города остались без света.

Национальный центр США предупреждения о цунами не исключил возможность возникновения волны.