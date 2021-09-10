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Ураган "Олаф" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Олаф" достиг мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния на тихоокеанском побережье страны, там начался шквалистый ветер и прошли проливные дожди, сообщает в пятницу Associated Press.

По данным Национального центра слежения за ураганами США, порывы ветра достигали 44 метров в секунду. Волны поднимались на высоту до семи метров.

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Из-за риска наводнений власти решили эвакуировать пациентов государственной больницы в городе Лос-Кабос. Рейсы в аэропортах Лос-Кабоса и Ла-Паса были отменены, а порты закрылись для небольших судов.

После предупреждений о приближении урагана были открыты специальные убежища, а школьникам сказали оставаться в пятницу дома.

"Олаф" как ураган второй категории обрушился на мексиканское побережье в ночь на пятницу. На данный момент ураган уже ослаб и был переквалифицирован в тропический шторм. Сообщений о пострадавших и серьезном ущербе не поступало. Однако без электроснабжения остались около 60% местных жителей.

В то же время синоптики призывают местных жителей не расслабляться и предупреждают, что сильные дожди могут вызвать "значительные и опасные для жизни наводнения и оползни".

Мексика

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