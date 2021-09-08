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В Афганистане продолжились протесты против неравенства и нового правительства

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На улицах городов Афганистана третий день подряд проходят протесты против неравенства и нового правительства, сформированного движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России), и в которое не включены женщины, сообщают западные СМИ.

СМИ приводят распространенные в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлены афганские женщины, которые вышли на улицы западного района Кабула в знак протеста против формирования нового правительства без участия женщин. На кадрах показано, как демонстранты скандируют фразу: "Кабинет (министров - ИФ) без женщин - провальный". Некоторые держали плакаты с надписью "Работа, образование и свобода".

Как отмечается, некоторые протестующие критиковали талибов за захват провинции Панджшер.

По данным прессы, крупные СМИ перестали информировать о протестах после того, как талибы задержали группу журналистов, освещавших во вторник демонстрацию в Кабуле против пакистанского вмешательства в Афганистан. Боевики применили физическую силу против как минимум двух журналистов местного издания Etilaatroz. Нескольких журналистов задержали.

Один из сотрудников издания опубликовал в Twitter фото и видеоматериалы, на которых видно, как двое пострадавших журналистов едва могут ходить или говорить после разгона манифестации.

СМИ указывают, что иностранные журналисты также находятся в опасности. Так, репортер издания The Los Angeles Times Набих Булос написал в своем Twitter, что талибы толкнули его и его напарника фотографа и попытались удалить материал, отснятый во время протестов.

Кроме того, в Сети появились кадры того, как боевик движения "Талибан" избивает плеткой женщину.

Как сообщается, талибы жестко подавляют протесты и в других городах Афганистана - Герате, Газни, Фаизабаде. Пресса напоминает, что в провинции Герат как минимум двое демонстрантов погибли, семь ранены после того, как талибы открыли огонь при разгоне протестующих. Кроме того, несколько протестующих арестованы в провинции Газни.

Ранее в среду стало известно, что талибы запретили проведение любых акций протеста без предварительного разрешения. Отныне любая акция протеста может быть проведена только по предварительному согласованию с Министерством юстиции и МВД Афганистана. При этом ответственность за последствия в случае несоблюдения этого правила будет полностью лежать на организаторах акций. Распоряжение действует как для Кабула, так и для других регионов Афганистана.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 08 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

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