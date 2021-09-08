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В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Афганские талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) запретили проведение любых акций протеста без предварительного разрешения, сообщает Sky News.

По данным телеканала, отныне любая акция протеста может быть проведена только по предварительному согласованию с министерством юстиции и МВД Афганистана. При этом ответственность за последствия в случае несоблюдения этого правила будет полностью лежать на организаторах акций.

Распоряжение действует как для Кабула, так и для других регионов Афганистана.

Телеканал отмечает, что решение было принято после того, как накануне боевикам "Талибана" пришлось стрелять в воздух для того, чтобы разогнать антипакистанскую акцию протеста.

Афганистан Талибан

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