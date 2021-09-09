Что случилось этой ночью: четверг, 9 сентября

Обнаружение пятого погибшего при взрыве газа в доме в Ногинске, продолжение протестов в Афганистане, план Байдена провести глобальный саммит по борьбе с COVID-19

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа в доме в Ногинске. Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах здания. Ранее сообщалось о четырех погибших, среди которых была девочка-подросток. По данным Следственного комитета (СК), в результате взрыва пострадали 17 человек.

- В Афганистане продолжились протесты против неравенства и нового правительства. Недовольные политикой движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) выходят на улицы третий день подряд. По данным прессы, крупные СМИ перестали информировать о протестах после того, как талибы задержали группу журналистов, освещавших демонстрацию против пакистанского вмешательства в Афганистан.

- Байден запланировал провести глобальный саммит по борьбе с COVID-19. По данным администрации президента США, об этом уже уведомлены некоторые страны, но официальные приглашения пока не разосланы. Собеседники Politico отмечают, что мероприятие будет включать обсуждения, направленные на улучшение координации по борьбе с коронавирусом в мире по целому ряду областей.

- США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества. "Они никоим образом этого не заслужили", - указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что новое правительство Афганистана - это временный кабинет министров, в который вошли бывшие и нынешние боевики "Талибана". "Мы этого не одобряли, мы не заявляли, что собираемся его (это правительство) признавать", - уточнила Псаки.

- В Пхеньяне прошел военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР. В ЦТАК сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за военным парадом, но не стал выступать с речью. Ранее о проведении парада предположил военный источник из Южной Кореи. Южнокорейские СМИ отмечают, что нынешний парад был меньше по масштабу, чем предыдущие.