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В Южной Корее предположили, что в КНДР прошел военный парад

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Военный парад в честь 73-й годовщины основания Северной Кореи прошел в Пхеньяне в четверг, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военный источник.

"Появились признаки того, что Север провел военный парад в Пхеньяне после полуночи. Южнокорейские военные анализируют эти данные", - заявил собеседник агентства.

При этом он не предоставил подробности того, какие виды вооружения демонстрировались на параде и присутствовал ли на нем северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Ранее южнокорейские военные заявляли, что КНДР готовится провести военный парад, который, скорее всего, состоится в день годовщины основания государства - 9 сентября.

Как сообщалось, в начале сентября в Пхеньяне было замечено около 10 тысяч военнослужащих, что может свидетельствовать о подготовке Севером военного парада.

В октябре прошлого года Северная Корея провела масштабный военный парад в ознаменование 75-й годовщины основания партии и представила новую межконтинентальную баллистическую ракету, баллистическую ракету для подводных лодок и ряд других передовых военных средств.

Последний военный парад КНДР состоялся в январе. Во время мероприятия северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал укрепить ядерный арсенал страны.

КНДР Ким Чен Ын

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