Источник сообщил об обсуждении в СБ ООН возможности смягчить санкции против КНДР

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Совете Безопасности ООН идет обсуждение смягчения санкций против КНДР в связи с гуманитарной ситуацией в стране на фоне закрытия границ из-за пандемии, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"Сейчас есть настроения, что можно что-то символическое сделать, потому что Северная Корея все равно закрылась, и даже если их (санкции - ИФ) отменишь, это ничего не изменит, то есть чисто демонстративный жест. Я этого не исключаю", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, вопрос смягчения санкций против Северной Кореи по-прежнему упирается в противодействие со стороны США.

Собеседник агентства напомнил, что Россия и Китай еще в декабре 2019 года пытались добиться смягчения санкций. "На недавнем заседании Совета Безопасности ООН этот вопрос был вновь поднят, что это предложение на столе, что оно живо. Его заблокировали сразу американцы", - добавил он.

КНДР уже много лет живет в условиях жестких международных и односторонних санкций, с 2017 года они стали всеобъемлющими.

На фоне пандемии коронавируса КНДР закрыла свои границы, попасть в страну и выехать из нее практически невозможно, в связи с чем существенно ограничены гуманитарные и любые другие поставки. В апреле этого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея сталкивается с "беспрецедентными трудностями".