Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Пхеньяне прошел военный парад в честь 73-й годовщины основания КНДР

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за военным парадом, прошедшим в Пхеньяне минувшей ночью, но речь не произнес, сообщает ЦТАК.

"Военный парад гражданских вооруженных сил и сил безопасности состоялся на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне в ознаменование 73-й годовщины основания республики", - говорится в сообщении ЦТАК.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын не стал выступать с речью. Вместо него это сделал секретарь парткома Ли Иль Хван.

"Правительство республики будет твердо защищать достоинство и основополагающие интересы нашего народа и решать все по-своему собственными усилиями на основе принципа самостоятельности и саморазвития при любых обстоятельствах", - цитирует агентство Ли Иль Хвана.

"Мы будем всячески наращивать Народную армию, опору в защите государства, поставим оборонную промышленность на более высокую и модернизированную основу (...)", - добавил он.

Тем временем южнокорейские СМИ отмечают, что нынешний парад был меньше по масштабу, чем предыдущие.

"Похоже, мероприятие продолжалось около часа и включало меньшее количество войск и техники", - приводит агентство "Ренхап" слова южнокорейского военного чиновника.

Он отметил, что в этот раз КНДР не представила нового стратегического вооружения.

"Я думаю, что парад был в основном для внутренней аудитории, а не для передачи сообщений в США или Южную Корею", - заявил военный чиновник.

Нынешний военный парад стал первым с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность.

Предыдущий военный парад КНДР состоялся в январе, за несколько дней до инаугурации Байдена. Тогда Ким Чен Ын пообещал укрепить ядерный арсенал страны.

В октябре прошлого года Северная Корея провела масштабный военный парад в ознаменование 75-й годовщины основания партии и представила новую межконтинентальную баллистическую ракету, баллистическую ракету для подводных лодок и ряд других передовых военных средств.

Ранее в Южной Корее высказали предположение о проведении военного парада в КНДР. Как сообщалось, в начале сентября в Пхеньяне было замечено около 10 тысяч военнослужащих,.

КНДР Ким Чен Ын

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 9 сентября

Темпы экономического роста в США замедлились в июле-августе

Темпы экономического роста в США замедлились в июле-августе

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества
Афганистан во власти талибов

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

Йеллен заявила, что средства у Минфина США могут закончиться уже в октябре

Россия перебросила в Белоруссию СУ-30СМ для создания центра совместной подготовки

Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ в связи с Украиной

Пандемия коронавируса

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: среда, 8 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');