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Трамп осудил демонтаж памятника генералу конфедератов Роберту Ли

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп осудил демонтаж памятника генералу конфедератов Роберту Ли в городе Ричмонд (штат Вирджиния). Об этом сообщает Politico.

По словам Трампа, многие генералы считали Ли величайшим стратегом, а президент США Авраам Линкольн хотел сделать его командующим армией Севера. Экс-президент отметил, что если бы это произошло, то Гражданская война в США завершилась бы за один день, но Ли предпочел выбрать сторону Юга из-за любви к Вирджинии.

Трамп заявил, что после войны Ли стремился примирить американцев и умолял своих солдат стать достойными гражданами США. Он высказал мнение, что генерал Ли принес бы американцам победу в Афганистане еще много лет назад, если бы командовал там войсками США.

Демонтаж статуи Роберта Ли, которая украшала Ричмонд с 1890 года, прошел 8 сентября под приветственные крики собравшейся толпы.

Ранее решение о демонтаже статуи принял верховный суд Вирджинии.

За последнее время во многих городах США снесено или демонтировано большое количество монументов, воздвигнутых в память южан-конфедератов, воевавших с северянами в гражданскую войну 1861-1865 годы.

США Дональд Трамп Роберт Ли Ричмонд Вирджиния

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