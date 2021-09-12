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В США в основание статуи генерала Ли установили новую "капсулу времени"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В основание демонтированной статуи генерала Роберта Ли в американском Ричмонде (штат Вирджиния) установили "капсулу времени", с упоминанием текущих событий. Об этом сообщает The Hill.

В капсулу поместили предметы, в том числе связанные с пандемией коронавируса и движением за расовую справедливость.

До этого в Ричмонде в течение более чем 12 часов пытались найти капсулу, которая, как считали чиновники, была заложена в постамент в 1887 году. Однако поиски не принесли результатов.

Конную статую генерала армии конфедератов Роберта Ли демонтировали 8 сентября. Монумент украшал город с 1890 года. Бывший президент США Дональд Трамп осудил демонтаж памятника, отметив, что после гражданской войны Ли стремился примирить американцев и умолял своих солдат стать достойными гражданами США.

За последнее время во многих городах США снесено или демонтировано большое количество монументов, воздвигнутых в память южан-конфедератов, воевавших с северянами в гражданскую войну 1861-1865 годов.

США Роберт Ли Ричмонд Вирджиния

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