В Ричмонде демонтировали памятник генералу конфедератов Роберту Ли

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - С центральной улицы американского города Ричмонда (штат Вирджиния) в среду убрана конная статуя генерала армии конфедератов Роберта Ли, сообщает Associated Press.

Демонтаж статуи, которая украшала город с 1890 года, прошел под приветственные крики собравшейся толпы.

Ранее решение о демонтаже статуи принял верховный суд Вирджинии.

За последнее время во многих городах США снесено или демонтировано большое количество монументов, воздвигнутых в память южан-конфедератов, воевавших с северянами в гражданскую войну 1861-1865 гг.