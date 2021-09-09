Талибы потребовали исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг потребовало исключить своих лидеров из санкционных списков США и ООН, передает агентство EFE.

"Призываем применить дипломатические инструменты, чтобы отказаться от данных неверных политик (в сфере санкций - ИФ)", - цитирует оно заявление талибов.

Ранее сообщалось, что очень многие талибы, вошедшие в новое правительство Афганистана, фигурируют в списке лиц, в отношении которых действуют санкции СБ ООН. Новый глава МВД страны Сиражуддин Хаккани разыскивается ФБР: за информацию, которая поможет его поимке, США предлагают $5 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции не стал напрямую отвечать, какой будет позиция Вашингтона в дальнейших взаимодействиях с этим министром.