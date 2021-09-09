Первый после прихода к власти талибов коммерческий авиарейс вылетел из Кабула

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Международный коммерческий рейс из Кабула отправился в четверг в Доху, став первым с момента установления контроля движением "Талибан" (запрещено в РФ) над Афганистаном, сообщает телеканал CNN.

По данным CNN, рейс совершает самолет Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways.

Ранее в четверг сообщалось, что десятки иностранных граждан, в том числе американцы, взошли на борт коммерческого лайнера: это первый отъезд иностранцев из Афганистана после завершения в конце августа процесса вывода иностранных сил из этой страны.

Как сообщалось, талибы позволили 200 гражданам США и другим иностранцам, которые не смогли покинуть Афганистан до 31 августа, когда закончилась эвакуация из страны, сделать это теперь.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США Залмай Халилзад оказывал давление на "Талибан", добиваясь, чтобы талибы разрешили вывоз новой группы иностранцев.

В аэропорту Кабула сейчас, наряду с афганскими специалистами, работают эксперты из Катара и Турции.