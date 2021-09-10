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Американские граждане вылетели коммерческим рейсом из Афганистана

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - 10 граждан США и 11 владельцев грин-карт были на борту коммерческого рейса, который вылетел из Афганистана в Катар.

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"Мы можем подтвердить, что из 39 приглашенных нами, 10 граждан США и 11 владельцев "грин-карт" были на борту чартерного рейса компании Qatar Airways, вылетевшего сегодня из Кабула", - написал в твиттер официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Это еще одна конкретная демонстрация нашей приверженности оказанию помощи тем, перед кем у нас есть особые обязательства", - добавил он.

Тем временем агентство Associated Press сообщает, что на борту чартера находилось примерно 200 иностранцев. По данным осведомленного источника, на борту находились американцы, владельцы грин-карт США и представители других стран, включая немцев, венгров и канадцев. В свою очередь, спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани заявил, что еще 200 пассажиров покинут Афганистан в пятницу.

Ранее сообщалось, что в четверг международный коммерческий рейс отправился из Кабула в Доху, став первым с момента установления контроля движением "Талибан" (запрещено в РФ) над Афганистаном.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. В ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченной "Талибаном" стране.

США Афганистан Катар

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