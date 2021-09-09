Талибы позволят 200 американцам и другим иностранцам покинуть Афганистан

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан") позволят 200 гражданам США и другим иностранцам, которые не смогли покинуть Афганистан до 31 августа, сделать это теперь, сообщают в четверг европейские СМИ.

Эвакуация этих людей должна пройти в четверг из аэропорта Кабула. Это станет первой подобной операцией с момента завершения в конце августа в афганской столице американской операции по эвакуации гражданских лиц.

Сообщается, что спецпредставитель США Залмай Халилзад оказывал давление на "Талибан", добиваясь, чтобы талибы разрешили вывоз новой группы иностранцев.

Ранее сообщалось, что представители "Талибана" и иностранные специалисты считают, что аэропорт Кабула будет полностью готов к работе по международным направлениям уже на этой неделе.

В аэропорту в настоящее время, наряду с афганскими специалистами, работают эксперты из Катара и Турции.

Аэропорт Кабула перестал работать с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане.