Москва и Минск согласовали совместный ответ на санкции Запада

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия согласовали совместные действия в ответ на экономические санкции, введенные в отношении двух государств рядом западных стран и структур.

Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении глав правительств России и Белоруссии о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

"Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан РФ и Беларуси социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур", - отмечается в заявлении.

В этой связи, говорится в документе, "согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении РФ и Республики Белоруссия".