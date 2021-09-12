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Лукашенко отказался говорить с Западом в условиях санкций против Белоруссии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия воздержится от контактов с Западом, пока не будут сняты санкции, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.

"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и (не прекратится) унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", - сказал он на Обуз-Лесновском полигоне, где наблюдал за этапом совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2021".

Президента Белоруссии цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также раскритиковал наблюдателей ЕС и США, не приехавших на учения "Запад-2021".

"Мы пригласили всех, кто желал посмотреть эти учения. Их здесь не было, но они все видели, - сказал он. - То, что они специально не приехали, это такая мелкотравчатая позиция".

Белоруссия Александр Лукашенко Запад-2021

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