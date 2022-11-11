Французская полиция выявила группу вьетнамцев, выращивавших коноплю под Парижем

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Французская полиция раскрыла сеть наркоторговцев вьетнамского происхождения, которые выращивали коноплю на подпольной ферме в Парижском регионе, сообщает газета "Фигаро".

Всего задержаны 13 человек, в том числе 35-летний глава преступной группы. Этот проживавший в Париже предприниматель вкладывал деньги как в законный, так и нелегальный бизнес, в том числе экспортируя во Вьетнам синтетические наркотики.

Он арендовал подходящий ангар в одной из индустриальных зон департамента Сена и Марна близ Парижа. Во время обыска в здании полицейские обнаружили 1,2 тысячу кустов психотропной конопли.

Задержанные полицией работники незаконно прибыли во Францию через Испанию и Чехию. Их нелегальный заработок позволял им расплачиваться за долги, благодаря которым они добрались до Европы.

Полиция конфисковала 200 тысяч евро, хранившихся на счетах задержанных, люксовые автомобили и несколько килограммов синтетических наркотиков.