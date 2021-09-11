Французские пограничники спасли более ста нелегалов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Морские пограничники Франции в субботу спасли 126 нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию, сообщает французская пресса.

По ее данным, мигранты пытались пересечь пролив на трех катерах, но у одного из них возникла проблема с двигателем, со второго поступил сигнал бедствия, еще один катер остановили французские морские пограничники.

Всего с начала года из Франции в Великобританию через Ла-Манш перебрались не менее 14,1 тыс. нелегалов - это на 6 тыс. больше, чем за весь прошлый год.