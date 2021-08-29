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Более 500 мигрантов спасли у берегов итальянского острова Лампедуза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Итальянские суда береговой охраны спасли 539 мигрантов с рыбацкой лодки, дрейфующей у острова Лампедуза, сообщает BBC News.

Спасатели в субботу доставили на итальянский остров рекордное количество мигрантов за один день. Среди находившихся на борту были женщины и дети. Мигранты направлялись из Ливии в Европу через Средиземное море. Два судна береговой охраны и таможенное судно итальянской полиции по борьбе с финансовыми преступлениями Guardia di Finanza помогли перевезти мигрантов на Лампедузу. Мэр острова Тото Мартелло назвал спасательную операцию "одной из крупнейших" за последнее время.

Остров Лампедуза является одним из главных портов прибытия для людей, желающих добраться до Европы. На острове есть лагерь для мигрантов, который изначально был рассчитан на проживание менее 300 человек.

Италия Лампедуза

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