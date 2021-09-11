Во Франции противники "санитарных паспортов" снова выйдут на улицы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Около 200 выступлений противников так называемых "санитарных паспортов" запланированы в субботу во Франции, сообщает французский информационный портал CNEWS.

По его данным, в Париже ожидаются четыре акции.

DIRECT - Coronavirus : près de 200 manifestations prévues ce samedi en France contre le pass sanitaire https://t.co/BwYIgrkviE — CNEWS (@CNEWS) September 11, 2021

Портал напоминает, что противники "санитарных паспортов" выходят на улицы французских городов уже девятую субботу подряд.

В полиции ожидают, что в этот раз в акциях протеста примут участие около 170 тыс. человек, из которых 30 тыс. - в Париже.

МВД Франции констатирует, что в этот раз число участников протестов, возможно, будет несколько выше, чем неделю назад. Тогда на улицы французских городов вышли 140 тыс. человек, недовольных политикой французских властей в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19.