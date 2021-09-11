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На улицы Франции вышло около 121 тыс. противников "санитарных паспортов"

На улицы Франции вышло около 121 тыс. противников "санитарных паспортов"
Фото: Alaattin Dogru/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Около 121 тысячи человек приняли участие в акциях протеста против так называемых "санитарных паспортов", они состоялись в субботу в ряде городов Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МВД страны.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

По его данным, в Париже в манифестациях участвовали до 19 тысяч человек, полиция произвела 96 задержаний. Беспорядки произошли в районе Елисейских полей, пострадали трое правоохранителей.

Телеканал BFM TV напоминает, что противники "санитарных паспортов" выходят на улицы французских городов уже девятую субботу подряд, но число участников этих акций в последние недели постоянно снижается. Согласно данным МВД Франции, в прошлую субботу в протестах приняли участие 140 тысяч человек, недовольных жесткими мерами французских властей в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19, а в предыдущие две недели - 165 тысяч и 175 тысяч человек соответственно.

Хроника 09 января 2020 года – 11 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Франция

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