На улицы Франции вышло около 121 тыс. противников "санитарных паспортов"

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Около 121 тысячи человек приняли участие в акциях протеста против так называемых "санитарных паспортов", они состоялись в субботу в ряде городов Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МВД страны.

По его данным, в Париже в манифестациях участвовали до 19 тысяч человек, полиция произвела 96 задержаний. Беспорядки произошли в районе Елисейских полей, пострадали трое правоохранителей.

Телеканал BFM TV напоминает, что противники "санитарных паспортов" выходят на улицы французских городов уже девятую субботу подряд, но число участников этих акций в последние недели постоянно снижается. Согласно данным МВД Франции, в прошлую субботу в протестах приняли участие 140 тысяч человек, недовольных жесткими мерами французских властей в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19, а в предыдущие две недели - 165 тысяч и 175 тысяч человек соответственно.