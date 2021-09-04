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Во Франции не исключили ослабление режима "санитарных пропусков"

Во Франции не исключили ослабление режима "санитарных пропусков"
Проверка "санитарный пропусков" в баре Парижа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министр труда Франции Элизабет Борн объявила, что власти в связи с улучшением ситуации с COVID-19 могут вскоре отменить часть ограничений, связанных с использованием "санитарных пропусков", сообщают в субботу западные СМИ.

"Ситуация в области здравоохранения улучшается. Если это (положение дел - ИФ) закрепится, мы сможем ослабить правила", - сказала она.

Министр уточнила, что соответствующее решение будет принято в ближайшие дни.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Пока планируется, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

Между тем, отмечают СМИ, заявления министр труда последовали после того, как во французской корпорации и одном из крупнейших в мире операторов розничных сетей Auchan Holding заявили, что требование иметь "санитарные пропуска" для покупателей в ее торговых центрах нанесло ущерб бизнесу.

Одновременно с тем в стране продолжаются протесты против "санитарных пропусков". СМИ отмечают, что в субботу в соцсетях появились видеозаписи того, как протестующие раскладывают покрывала для пикников прямо на улицах и едят перед заведениями, куда пускают лишь владельцев пропусков.

В минувший четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования "санитарных пропусков" для посещения ресторанов, поездок на поездах и полетах на самолете внутри страны и после 15 ноября.

По данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии выявили свыше 6,81 млн случаев заражения коронавирусом, более 114,7 тыс. заболевших COVID-19 скончались.

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